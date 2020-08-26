تألق المرابط العربية في أسبوع هولندا

المصدر: (متابعة - فائز بجبوج)

تألقت المرابط العربية، خلال بطولة نهاية الأسبوع الدولية المخصصة للسلالة المصرية، والتي أقيمت بهولندا يومي السبت والأحد الماضيين، وأهدت المهرة «آر دي اس اكسكوسيت» التابعة لمربط الأوراسية من مملكة البحرين، ذهبية المهرات عمر سنة، كما نالت جائزة أفضل خيل دولي في البطولة، ونالت البرونزية في الفئة نفسها «الماري إي ايه» لمربط نسمة من السعودية، وحققت الخيالة السلطانية العمانية، فضيتين عبر كل من «اليكساندر ار سي» في بطولة الأمهار، و«استريا ديل نينفيو» في بطولة الأفراس.

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