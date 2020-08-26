«ايه آر إم» ترعى سباقات للخيول في إيرلندا

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

أعلنت شركة ايه آر إم القابضة عن رعايتها لسباق الخيول ديبيتونت ستيكس وسبرينت ستيكس في مضمار كورا، أحد أقدم وأعرق مضامير سباقات الخيول التي تقام في إيرلندا سنوياً.

وتوجهت الشركة بهذه المناسبة بالتهنئة إلى الفائزين في سباق يوم السبت الماضي، بما فيها المهرة المتألقة «بريتي جورجيوس» التي حازت على جائزة سباق ديبيتونت ستيكس. وتعتبر ايه آر إم من الشركات الرائدة التي شاركت في رعاية الأحداث الرياضية والفرق، أبرزها الشراكة بين مركز دبي العقاري، أحد أذرع شركة إيه آر إم مع نادي الوصل في الموسم الكروي الجديد.

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