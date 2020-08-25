"غياث" يحصد أفضل علامة في العالم

المصدر: متابعة- علي الظاهري

ذكرت تقارير عالمية أن "غياث" لجودلفين بات الجواد صاحب الأفضل تصنيف في العالم في الوقت الراهن برصيد 130 نقطة بعد الفوز الأخير بلقب «جودمونت إنترناشونال ستيكس» على مضمار يورك والذي رفع من خلال رصيد انتصاراته بسباقات الفئة الأولى إلى ثلاثة انتصارات إلى جانب لقبي «كورونيشن كب» في نيوماركت و" كورال اكليبس" على مضمار سانداون بارك.

ويقترب "غياث" ابن الفحل الأسطورة "دباوي" من تحطيم العلامة السابقة التي حصدها "فرانكل" قبل سنوات والذي حقق 140 نقطة. ونشرت صحيفة "ريسنغ بوست" تقريراً ذكرت فيه أنه يمكن اعتبار "غياث" أفضل حصان في العالم بعد الأداء المميز لبطل جودلفين في "جودمونت انترناشيونال" مما ساهم في تعزيز معدل التصنيف وأضاف له رقماً جديداً في مسيرته الحافلة بالانتصارات.



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