تألق «فجيرة برنس» مسك الختام في يورك

المصدر: متابعة-علي الظاهري

نجح «فجيرة برنس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في إحراز لقب الشوط الرئيس «سكاي بيت إيبور هانديكاب» لمسافة 2400 متر في ختام مهرجان يورك بانجلترا امس وذلك تحت قيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره3.04.22 دقائق، بفارق نصف الطول عن «جلين كادام» بقيادة الفارس ديفيد آلان وإشراف المدرب تيم استيربي، وجاء في المركز الثالث «فيردانا بلو» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب نايكي هيندرسون.

من جهة أخرى، توجت «توكيل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب «شادويل بري دي لا نونيت» لمسافة 2000 متر للفئة الثانية والمخصص للمهرات على مضمار دوفيل في فرنسا بقيادة الفارس كريستيان ديمورا وإشراف المدرب جي سي روجيت، مسجلة زمناً قدره2.10.10 دقيقة بفارق نصف الطول عن «تايكل مي جرين» بقيادة الفارس بيري تشارلس بودت وإشراف المدرب اف اتش جرافارد، وحقق المركز الثالث «الكندورة» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل برازالونا وإشراف المدرب اندريه فابر.

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