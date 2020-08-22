رباعية لخيول حمدان بن راشد في مهرجان يورك

المصدر: متابعة - علي الظاهري

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، 4 انتصارات أمس في مضمار يورك بإنجلترا، أبرزها احتفاظ «بطاش» بلقب الشوط الرئيس وفوز «الفاتك» و«انبهار» و«منزال»، فيما عزز «نافال كراون» لجودلفين انتصارات خيول الإمارات بإضافة اللقب الخامس في مهرجان يورك.

وواصل «بطاش» إنجازاته محتفظاً بلقب سباق «كولمور ننثورب ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى في الشوط الرابع، بقيادة الفارس المتألق جيم كراولي وإشراف المدرب شارلس هيلز، مسجلاً زمناً 57.38 ثانية، بفارق طول عن «أكوي أمورو» بقيادة باول ماليرنان وإشراف مايكل دودز، وحقق المركز الثالث «موس جل» بقيادة دانيل تادهيب وإشراف جيمس بيتيل.

وافتتح «الفاتك» انتصارات خيول الإمارات بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بفوزه بلقب سباق «سكاي بيت هانديكاب» لمسافة 2400 بقيادة جيم كراولي، وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.33.00 دقيقة، وعززت «انبهار» الانتصارات بشعار سموه وظفرت بلقب الشوط الثاني «ويذربيس هاميلتون لون سديل كب ستيكس» لمسافة 3300 متر للفئة الثانية، مسجلة 3.33.57 دقائق، وأضاف «منزال» الفوز الثالث بانتزاع لقب سباق «البسطي أكوي وورلد دبي جيم كراك ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، بقيادة جيم كراولي وإشراف اوين براوس، مسجلاً 1.11.21 دقيقة.

وحلق «نافال كراون» النجم الواعد لجودلفين بلقب سباق «بريتش ستاليون ستد إي بي اف كونفيفيال ميدن ستيكس» لمسافة 1400 متر في الشوط الخامس، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً 1.24.47 دقيقة.

وتتطلع خيول الإمارات في ختام المهرجان اليوم للفوز بلقب الشوط الرئيس «سكاي بيت إيبور هانديكاب» لمسافة 2400 متر للخيول، والذي يشهد مشاركة 22 خيلاً، أبرزها «غوست واتش» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي، و«هوكفيلد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونستون، ويمثل شعار سموه أيضاً «كوميونكيه» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مارك جونستون، كما يشارك «فجيرة برنس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة أندريه أتزيني وإشراف روجر فاريان، و«المسك» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة نايكي ماكاي وإشراف جون غوسدن، و«بابلو إسكوبار» لحسين لوتاه، بقيادة توم ماركوند وإشراف وليام هاجاس، و«كينغز أدفايس» لجابر عبد الله، بقيادة جو فانينغ وإشراف جونستون.

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