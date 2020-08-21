خيول الإمارات تتطلع إلى مضاعفة انتصاراتها في ختام مهرجان يورك

المصدر: دبي - علي الظاهري

يسدل الستار اليوم على مهرجان يورك في بريطانيا، وتتطلع خيول الإمارات إلى مضاعفة انتصاراتها في مسك ختام المهرجان وتتجه الأنظار إلى الشوط الرئيس «سكاي بيت إيبور هانديكاب» لمسافة 2400 متر للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، والذي يشهد مشاركة 22 خيلاً وأبرزها «غوست واتش» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«هوكفيلد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف المدرب مارك جونستون ويمثل شعار سموه أيضاً «كوميونكيه» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مارك جونستون، و«فجيرة برنس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، «المسك» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس نايكي ماكاي وإشراف المدرب جون غوسدن. كما ينافس على اللقب، «بابلو إسكوبار» لحسين لوتاه بقيادة الفارس توم ماركوند وإشراف المدرب وليام هاجاس، و«كينغز أدفايس» لجابر عبدالله بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون.

شوط الافتتاح

ويفتتح سباق «سكاي بيت آند سمفوني جروب سترينسول ستيكس» الحفل في الشوط الأول لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة، بمشاركة 9 خيول وأبرزها «دارك فيشن» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب مارك جونستون، و«زعبيل برينس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، كما يمثل شعار سموه «برينس إيجي» بقيادة الفارس ديفيد إيغان وإشراف المدرب روجر فاريان.

ويشهد الشوط الثاني «سكاي بيت ميلروز هانديكاب» لمسافة 2000 متر، مشاركة 15 خيلاً وأبرزها «جراند بازار» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جون غوسدن، ويمثل شعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم كل من «مامبو نايتس» بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف ريتشارد هانون، و«وايس غلوري» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف سيمون وإيد كريسفورد، و«أستار أبوف» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركوند وإشراف المدرب وليام هاجاس. كما ينافس على لقب الشوط، «فافورت مون» لسعيد سهيل بقيادة الفارس سيرين فالن وإشراف المدرب وليام هاجاس.

وتشارك 9 خيول في الشوط الثالث «سكاي بيت سيتي أوف يورك ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية والمخصص لخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق، وأبرزها «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

منافسة

وتعود المنافسة والإثارة في سباق «سكاي بيت هانديكاب» في الشوط السادس لمسافة 2100 متر، والذي يشهد مشاركة 17 خيلاً، وأبرزها «ماونتن هانتر» لجودلفين بقيادة الفارس أوشين مورفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«ميداني» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، و«فيفث بوزيشن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«كيب كافالي» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف سيمون وإيد كريسفورد. كما يشهد الشوط مشاركة «سنجاري» لمحمد جابر بقيادة الفارس توم ماركوند وإشراف المدرب وليام هاجاس.

ويختتم حفل اليوم بسباق «سكاي بيت آبرينتيس هانديكاب» لمسافة 1000 متر، بمشاركة 10 خيول وأبرزها «ميراس» سالم بالعبيدة بقيادة الفارس أوليفر ستاميرز وإشراف المدرب مارك جونستون، و«ويندور وورك» لأحمد بن طوق بقيادة الفارس ستيفانو تشيرشي وإشراف المدرب ماركو بوتي.

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