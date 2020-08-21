«منتظم» لحمدان بن راشد يحلّق بلقب «كليبر لوجيتسك»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

عزز «منتظم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، انتصارات خيول الإمارات في المضامير الإنجليزية، بعد أن حلّق بلقب «كليبر لوجستيك هانديكاب» لمسافة 1600 متر على مضمار يورك، أمس، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجاس، مسجلاً زمناً قدره 1.37.20 دقيقة، بفارق رقبة عن «سير باسكر» بقيادة الفارس أوسن مورفي وإشراف المدرب وليام نايت، وجاء في المركز الثالث «برومبتنغ» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

ونال «مياس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الوصافة في سباق «سكاي بيت إي بي اف ستاليونز نرسيري هانديكاب» لمسافة 1400 متر، فيما حل بطلاً للشوط «آتيسر» بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب تي جي كينت، مسجلاً زمناً قدره 1.24.71 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «مياس».

تتويج

وتوجت «لاف» بلقب الشوط الرئيس «دارلي يورك شاير اوكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين، مسجلة زمناً قدره 2.31.31 دقيقة بفارق خمسة أطوال عن «ألبينيستا» بقيادة الفارس ريان تيت وإشراف المدرب السير مارك بريسكوت، وجاءت في المركز الثالث «وان فويس» بقيادة الفارس توم ماركوند وإشراف المدربة جون هارنغتون.

تطلّع «بطاش»

من جهة أخرى، يتطلع «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى المحافظة على لقب سباق «كولمور ننثورب ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى والمخصص لخيول بعمر السنتين على مضمار يورك اليوم، ويسعى «بطاش» إلى مواصلة التألق بعد أن حقق لقب سباق «كينغ جورج ستيكس بمهرجان جودوود قبل نحو ثلاثة أسابيع، ويقود «بطاش» الفارس جيم كراولي تحت إشراف المدرب شارلس هيلز، كما يشهد السباق مشاركة «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان، و«عالي» للشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف سيمون وإيد كريسفورد.

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