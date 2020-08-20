«بطاش» يدافع عن لقب «ننثورب ستيكس»

المصدر: متابعة- علي الظاهري

يتطلع «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى المحافظة على لقب سباق «كولمور ننثورب ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى والمخصص لخيول بعمر السنتين فما فوق على مضمار يورك بإنجلترا، ويسعى «بطاش» إلى مواصلة التألق، بعد أن حقق لقب سباق «كينغ جورج ستيكس بمهرجان جودوود قبل نحو ثلاثة أسابيع، ويقود «بطاش» الفارس جيم كراولي تحت إشراف المدرب شارلس هيلز، كما يشهد السباق مشاركة «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان، و«عالي» للشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف سيمون وإيد كريسفورد.

ويفتتح حفل اليوم، سباق «سكاي بيت هانديكاب» لمسافة 2400 المخصص لخيول بعمر 3 سنوات فما فوق، ويشارك في السباق 10 خيول، أبرزها «الفاتك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تحت قيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب جون غوسدن، «زعبيل شامبيون» لجابر عبدالله، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف مارك جونستون.

وينافس على شوط «ويذربيس هاميلتون لون سديل كب ستيكس» لمسافة 3300 متر للفئة الثانية المخصص لخيول بعمر 3 سنوات فما فوق، 7 خيول أبرزها «انبهار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن.

وتشارك 10 خيول في الشوط الثالث «البسطي أكوي وورلد دبي جيم كراك ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية والمخصص لخيول عمر السنتين، أبرزها «منزال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز، و«يا زمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركوند وإشراف المدرب ويليام هاجاس.

منافسة ساخنة

وستكون المنافسة ساخنة في سباق «بريتش ستاليون ستد إي بي اف كونفيفيال ميدن ستيكس» لمسافة 1400 متر في الشوط الخامس للخيول عمر السنتين فما فوق، بمشاركة 9 خيول، أبرزها «نافال كراون» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«توليد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن، و«برومي لاو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف المدرب كيفين ريان، كما ينافس على لقب الشوط «ماكسيمال» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود بقيادة الفارس ريان مور وإشراف السير مايكل ستوت، «إنكاونتر أوردر» لعبدالله المنصوري، بقيادة الفارس سلفيستر دي سوزا وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

ويشهد الشوط السادس «بريتش ستاليون ستد إي بي اف فيليز هانديكاب» لمسافة 2100 متر للمهرات، مشاركة 8 أسماء، أبرزها «أسياف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ماركوس تريغوينغ، و«الرسمة» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس باول هانجان وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

ولن يكون الشوط الختامي أقل إثارة من الأشواط السابقة «سكاي بيت مايل ستيكس للتكافؤ» لمسافة 2400 متر، والذي يشهد مشاركة 16 خيلاً أبرزها «إيستيرن وورلد» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي،«أوفر وايت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويمثل شعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم 3 أسماء وهي «فينست ساوند» بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف سيمون وإيد كريسفورد، «ماغنيي تايسد» بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب روجر فاريان، «بلاك كاسبيان» بقيادة الفارس جيمي كوين وإشراف المدرب كيفين ريان، كما يشارك في الشوط، «جراند روك» لحسين لوتاه، بقيادة الفارس دانيل تادهيب وإشراف المدرب ويليام هاجاس.

إنجاز «غياث»

من جهة أخرى، أعرب المدرب شارلي آبلبي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه «غياث» لجودلفين في سباق «جودمونت انترناشونال ستيكس» لمسافة 2100 متر للفئة الأولى وقال: أشعر بارتياح تجاه الأداء الذي قدمه «غيّاث»، وإنه لشرف عظيم أن يكون لدينا بالإسطبل مثل هذا الحصان، ووليام قاده بشكل ممتاز، حيث كان السباق مثالياً والشيء الوحيد الذي تعلمناه من «غيّاث» إتاحته التحكم به بشكل أكبر كلما شارك في السباقات، ففي عمر الثلاث والأربع سنوات، كان متحفزاً للغاية، وبالتالي كان التحدي قائماً أمام وليام بيوك لدى محاولته ادخار طاقة الجواد لاستخدامها بالشكل الصحيح، بما يتناسب مع مراحل السباق، وكان حماس «غيّاث» دافقاً في مشاركته الأولى هذا العام في دبي، وتلك كانت الصفة الملازمة له في السباقات، ومنذ سباق ذا كورونيشن كب فما بعد، أبدى وليام إعجابه الكبير بالقدرة على التحكم في أداء الجواد هذا العام.

استراتيجية

وأضاف: استراتيجية هذا العام تمثلت في استهداف ذا كورونيشن كب، وتغيبنا عن عمد من سباق ذا برينس أوف ويلز ستيكس لمنحه تلك الاستراحة قبل سباق اكليبس، ومن ثم استهداف هذا السباق، ومن حسن الطالع أن «غيّاث» حقق كل المستهدفات، و«الآرك» ظل دائماً حاضراً في أذهاننا، حيث أشركناه في السباق العام الماضي لأننا اعتقدنا أنه مناسب للسباق – وبحسب ما تكشف لنا هذا الموسم يبدو في الوقت الحاضر أن السباق في متناوله تماماً,

وباعتقادي أن الجميع يشاطرني الرأي في أن الأرضية في يوم سباق «الآرك» العام الماضي كانت طرية للغاية، وانطلقنا من البوابة 12، ولم يتمكن من إنهاء السباق بالشكل المرغوب، وكنا نعتقد دائماً أن مسافة الميل ونصف الميل في سباق من منعطفين مثل بريدرز كب تيرف ستناسبه تماماً، ولكننا جميعا في الموقع نفسه في هذا العام غير المسبوق، ولا ندري إن كان بوسعنا السفر أم لا، وبالتالي علينا أولاً النظر إلى الفوز الذي تحقق اليوم والاحتفاء به، والتأكد من أن «غيّاث» في جاهزية وصحة، ومن بعدها سنبدأ في التخطيط للوجهة التي سنحاول الذهاب إليها.

واختتم قائلاً: من حيث التصنيفات، «غيّاث» هو الجواد الأفضل على العشب في العالم، وهذا السباق موصوف بأنه سباق جمع بين عدد قليل من الخيول، ولكنها مجموعة متميزة- تضم خيولاً فائزة بالسباقات الكلاسيكية وعدد من سباقات الفئة الأولى- وبالتالي فإن السباق نفسه أثبت أنه بإمكاننا أن نسميه الحصان الأفضل على مسافة الميل وربع الميل على العشب في العالم، وأشعر بأنه جدير بأن يكون ضمن كوكبة عظماء الخيول التي يعتز بها جودلفين.

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