‎ثنائية لخيول الإمارات في يورك و"غياث"يضيف النجمة الثالثة

المصدر: ‎متابعة-علي الظاهري

واصلت خيول الإمارات تألقها في المضامير الانجليزية بعد تسجيل ثنائية في افتتاح مهرجان إيبور على مضمار يورك، حيث توج "غياث" لجودلفين بطلاً عن جدارة واستحقاق لسباق "جودمونت انترناشونال ستيكس" لمسافة 2100 متراً للفئة الأولى ضمن فعاليات اليوم الأول، ليضيف النجمة الثالثة في سباقات "جروب 1" بعد أداء مميز تحت قيادة الفارس ويليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.7.83 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن "ماجيكال" بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين.

وحقق المركز الثالث "لورد نورث" لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات بقيادة الفارس جيمس دويل وتحت إشراف المدرب جون جوسدن.

وأضاف "كيرن آيسلند" للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الثنائية لخيول الإمارات بعد فوزه بلقب الشوط السابع والختامي «سكاي بيت نيرسيري هانديكاب» لمسافة 1200 متر، والمخصص لخيول عمر السنتين، بقيادة الفارس أندريه أتزيني، وإشراف المدرب كيفين ريان، مسجلاً زمناً قدره 1.12.26 دقيقة بفارق رقبة عن "بيروتو" بقيادة الفارس مارتن دواير واشراف المدرب ماركوس تيجوينغ.

وحقق المركز الثالث "سلكتد" للشيخ عبدالله الصباح بقيادة الفارس باول هاناغان واشراف المدرب ريتشارد فاهي.

‎وعزز "غياث" ابن الفحل الأسطورة "دباوي" رصيد ألقابه في سباقات الفئة الأولى بعد فوزه بالشوط الرئيس في افتتاح مهرجان "ايبور"، ليضيف إنجازا جديدا لخيول الإمارات بعد أن توج سابقاً بسباق "كورونيشن كب" في نيوماركت وتفوقه التاريخي على «انيبل» في سباق كورال اكليبس على مضمار سانداون بارك.

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