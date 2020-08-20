«ميسي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج الجواد ميسي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في إطار المحطة الرابعة للنسخة السابعة والعشرين، والتي أقيمت في مضمار وارجيم البلجيكي الاثنين الماضي، امتداداً لنجاحاتها ومكانتها الريادية في سباقات الخيل العالمية.

ونجح البطل ميسي «ابن داحس» في قطع مسافة السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر جروب «3» بزمن 1:46:82 دقيقة، وذلك بإشراف مالكه ومدربه فيدو كيرسميكرس وقيادة الفارس جنتي مارين، وحل بالمرتبة الثانية فريدي باي، وجاء ثالثاً كونشيتا دي ايه في السباق الذي شهد مشاركة 12 خيلاً في تحدي القمة البلجيكية التي شهدت حالة تصادم طفيفة في عمق المستقيم عند منعطف النهاية بين ماكالان وكونشيتا استفاد منها الجواد ميسي وأصحاب المقدمة، كما تميز السباق بمشاركة أفضل إسطبلات الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائز السباق 30 ألف يورو.

رعاية كريمة

وأقيم السباق برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، في ظل التنسيق والتعاون مع جمعية سباقات الخيول العربية في بلجيكا.

نجاحات

وأعرب فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية عن سروره بنجاحات سباق المحطة البلجيكية الذي أقيم للعام الخامس على التوالي، مبينا أن الحدث يواصل رحلة حصاد الإنجازات امتداداً لمسيرته التاريخية وسمعته المرموقة ومكانته الكبيرة التي تشهد لها المضامير العالمية.

وقال: «شهد لقاء القمة البلجيكية تنافساً كبيراً وإثارة قوية بين مجموعة الخيول الطامحة لإحراز اللقب وانعكست على السباق بشكل مباشر، ما يؤكد على المشاركة الثرية من قبل مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا وحرصها على الدفع بأهم الأسماء في سباق الكأس الغالية»، مضيفاً: «استمرارية الحدث ساهمت وبصورة مهمة في ظل الظروف الاستثنائية التي نشهدها في العام الحالي، والتي يمر بها العالم من ترسيخ رسالة الإمارات وحرصها ومواصلتها لدعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول أوروبا والعالم».

وتابع: «النجاح الذي تحقق في 4 سباقات حتى الآن أكد على المسيرة الذهبية لأعرق السباقات الكلاسيكية في العالم، ويكمل سلسلة حصد النجاحات في أجندتنا السنوية، حيث نتطلع لتحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات الداعمة لرفعة الخيل العربي وترسيخ رسالة الكأس الغالية، انطلاقاً من رؤية ونهج القيادة الرشيدة»، مشيداً بالأصداء الإيجابية التي خرج بها السباق وما تمثله من إضافة جديدة لمنجزاتنا في كل محطة.

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