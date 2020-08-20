«غياث» لجودلفين بطل «جودمونت ستيكس»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

توج «غياث» لجودلفين بطلاً عن جدارة واستحقاق لسباق «جودمونت إنترناشونال ستيكس» لمسافة 2100 متر للفئة الأولى ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان «إيبور يورك» على مضمار يورك في إنجلترا يوم أمس، ليضيف النجمة الثالثة في سباقات «جروب 1» بعد أداء مميز تحت قيادة الفارس ويليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.7.83 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن «ماجيكال» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين، وحقق المركز الثالث «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات ، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جون جوسدن.

وعزز «غياث» ابن الفحل الأسطورة «دباوي» رصيد ألقابه في سباقات الفئة الأولى بعد فوزه بالشوط الرئيس في افتتاح مهرجان «إيبور» ليضيف إنجازاً جديداً لخيول الإمارات بعد أن توّج سابقاً بسباق «كورونيشن كب» في نيوماركت وتفوقه التاريخي على «انيبل» في سباق كورال اكليبس على مضمار سانداون بارك. وتتواصل الندية والإثارة لليوم الثاني على التوالي في مهرجان «إيبور يورك» بمشاركة نخبة من خيول الإمارات والعالم في 7 أشواط قوية سينطلق أولها في الساعة 4:45 بتوقيت الدولة.

وتتطلع خيول الإمارات إلى مواصلة التحدي والانتصارات عبر المشاركة في مجموعة من السباقات أبرزها سباق «كليبر لوجستك هانديكاب» لخيول عمر 3 سنوات فما فوق في الشوط الثالث، والذي يشهد مشاركة 19 خيلاً أبرزها «لايت آند دارك» لجودلفين بقيادة الفارس كلايم شيفرد وإشراف المدرب سعيد بن سرور، ويمثل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خيلين هما «منتظم» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ويليام هاجاس و«متماسك» بقيادة الفارس دانيل أونيل وإشراف المدرب روجر فاريان. كما ينافس على لقب الشوط، «توب رانك» لسعيد بن منانة بقيادة الفارس بي جي ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس تيت.

ويمثل خيول الإمارات في سباق «سكاي بيت إي بي اف ستاليونز نرسيري هانديكاب» لمسافة 1400 متر والمخصص لخيول عمر السنتين في الشوط السادس، «باسيلي كاتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس ويليام بيوك وإشراف المدرب مارك جونستون، و«مياس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ويليام هاجاس.

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ويشهد سباق «بريتيش ستاليون ستد» لمسافة 1400 متر، مشاركة 11 خيلاً في الشوط السابع أبرزها «لواحظ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس ساليفان وإشراف ويليام هاجاس.

وسيكون الصراع ساخناً على لقب الشوط الرئيس «دارلي يورك شاير اوكس» لمسافة 2400 متر للفئة الأولى المخصص للمهرات، وسيشهد الشوط مشاركة 6 خيول أبرزها «فراكونيا» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جون جوسدن، «لاف» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين.

ويدشن حفل اليوم سباق «سكاي بيت لوذر ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية في الشوط الأول بمشاركة 18 خيلاً، أبرزها «أم كلثوم» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي بقيادة الفارس باول هاناغان وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «هلا هلا» لسطان بن علي السبوسي بقيادة الفارس ويليام بيوك وإِشراف المدرب كيفن ريان، «نوربان» لسالم بن غدير بقيادة الفارس دانيل تادهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

ويتنافس على شوط «بريتش إي بي أف آند سير هنري سيسكل جالتريس ستيكس» لمسافة 2400 متر في الشوط الخامس، 12 خيلاً أبرزها «جولدن باس» للدكتور علي رضا بقيادة الفارس بين كارتيس وإشراف المدرب هيوغو بالمر، «ليدي جي» لحسين لوتاه بقيادة الفارس توم ماركوند وإشراف ويليام هاجاس.

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