«الحبتور للبولو» يعلن عن برنامج الموسم

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

أعلن نادي ومنتجع الحبتور للبولو عن البرنامج السنوي للموسم المقبل والذي يتضمن 15 بطولة، وسينطلق يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر بكأس الهالوين ويستمر حتى 23 أبريل من العام المقبل، وهو موعد ختام دوري منتجع الحبتور، وتعتبر بطولة الكأس الذهبية، أبرز البطولات في الموسم والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من الرابع عشر من شهر فبراير وحتى الخامس من مارس، ويصل فيها الهانديكاب إلى 18 جول وتحظى بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم. وأكد رجل الأعمال محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة كأس دبي الذهبية للبولو أن برنامج هذا العام روعي فيه التدرج في الهانديكاب وإتاحة الفرصة لجميع المستويات الفنية بالمشاركة منوهاً إلى أن المنتجع اتخذ كل الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كوفيد 19. روزنامة الموسم

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