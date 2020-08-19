«غياث» لجودلفين يواجه التحدي في افتتاح «يورك ايبور»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل إلى مضمار يورك في إنجلترا الذي يحتضن فعاليات مهرجان «يورك ايبور» ابتداءً من اليوم لغاية السبت المقبل، ويتضمن حفل اليوم 7 أشواط أبرزها «جودمونت انترناشونال ستيكس» لمسافة 2050 متراً للفئة الأولى، بمشاركة نخبة من الخيول أبرزها «غياث» لجودلفين، الذي يواجه التحدي تحت قيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، ويتطلع «غياث» ابن الفحل «دباوي» إلى مواصلة التألق بعد فوزه المميز في كورونيشن كب للفئة الأولى بزمن قياسي في نيوماركت في يونيو الماضي، إضافة إلى انتصاره التاريخي على «انيبل» بسباق كورال اكليبس للفئة الأولى في سانداون بارك في يوليو، ويسعى الآن لإضافة النجمة الثالثة في سباقات الفئة الأولى.

كما يشهد الشوط الرئيس مشاركة قوية من «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائز بلقب «برينس أوف ويلز» للفئة الأولى في مهرجان رويال آسكوت، وسيقود الجواد الفارس جيمس دويل، تحت إشراف المدرب جون جوسدن. وينافس على لقب الشوط أيضاً، «ماجيكال» بقيادة الفارس يسان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين، «روز أوف كيلداري»، بقيادة الفارس فراني نورتون، وإشراف المدرب مارك جونستون. ولن يسمح بدخول الجماهير إلى المضمار بسبب القيود المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيحظى الجمهور العالمي بفرصة المتابعة عبر شاشات التلفزة التي تنقل السباق.

الشوط الافتتاحي

يشهد الشوط الأول الافتتاحي «سكاي بيت آند سمفوني جروب» لمسافة 1100 متر، مشاركة 22 خيلاً أبرزها «مبالغ» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب ماركوس تريجوينغ. ويشارك في الشوط الثاني «تتارسالز أكومب ستيكس» لمسافة 1400 متر، والمخصص لخيول عمر السنتين في الفئة الثالثة، 8 خيول أبرزها «كلاود بريدج» لجودلفين بقيادة الفارس ويليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«درافيل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني، وإشراف المدرب كيفين ريان.

وفي الشوط الثالث «سكاي بيت جريت فولتيجر ستيكس»، والمخصص لخيول عمر 3 سنوات للفئة الثانية، يشهد مشاركة 8 خيول أبرزها «جوان إلكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريه أتزيني، وإشراف المدرب كيفين ريان.

ويشهد الشوط الخامس «سكاي بيت هانديكاب»، والمخصص لخيول عمر 3 سنوات فما فوق، مشاركة 17 خيلاً أبرزها «فولكانيك سكاي» لجودلفين، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وستكون الإثارة حاضرة في الشوط السابع والأخير «سكاي بيت نيرسيري هانديكاب» لمسافة 1200 متر، والمخصص لخيول عمر السنتين، وأبرز الخيول التي تتنافس على هذا الشوط «متزود» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كرولي، وإشراف المدرب مارك جونستون، و«كايرن آيسلند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريه أتزيني، وإشراف المدرب كيفين ريان، و«لاين أوف ديبارتشر» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بقيادة الفارس ديفيد إيغان، وإشراف المدرب روجر فيريان.

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