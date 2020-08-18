«حازم الخالدية» بطل كأس الوثبة في وارسو

المصدر: وارسو - البيان الرياضي

تفوق الجواد «حازم الخالدية» لإسطبلات الخالدية وأي كي اف البولندية، على منافسيه في جولة جديدة من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، والتي استضافها مضمار سلوسفيتش بالعاصمة البولندية وارسو، أول من أمس ضمن روزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وجاء فوز «حازم الخالدية» المنحدر من نسل «كاسر الخالدية» بقيادة الفارس شتيبان مازور، وبإشراف ام ماكبرزيك، بفارق 1.25 طول في السباق البالغ طوله 1800 متر، وجائزته 5 ألاف يورو، ومسجلاً زمناً وقدره 2:05:01 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني بفارق 12 طولاً عن الثاني الجواد «هيفيرا جراند» لام لاسكوسكا وبإشراف أي لاسكوسكا، وبقيادة دي بانتشيف، فيما جاء في المركز الثالث «كنجي» لفورتيون ميشال رومانوسكي، بإشراف سي فريسل، وقيادة كي كريبوسكي.

واستقطب السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة، 14 متنافساً في سن ثلاث سنوات، وهو رقم قياسي للخيول الناشئة التي تشارك في سباقات كأس الوثبة ستاليونز في بولندا.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

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