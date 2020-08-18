«جوغورثا» أول جواد إماراتي يفوز في «فيشي»

المصدر: (فيشي - البيان الرياضي)

دخل المهر «جوغورثا دو مونلو» لهلال العلوي، بإشراف دي موريسون، وقيادة كليمنت كاديل، التاريخ حين أصبح أول جواد إماراتي يفوز بسباق للخيول العربية الأصيلة يقام بمضمار فيشي الفرنسي، بمشاركة أقوى المرابط في أوروبا.

واللافت أن السباق الذي بلغت جائزته 13 ألف يورو، على لقب بري اكا لمسافة 2000 متر، شارك فيه (10) من الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وهو رقم قياسي.

وحقق المهر «جوغورثا دو مونلو» ما كان يصبو إليه، وتمكن من قطع المسافة في زمن وقدره 2:15:30 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «دجلانور» بإشراف دي موريسون، وبقيادة غوليوم ميلي.

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