نجاح باهر لكأس رئيس الدولة للخيول في روسيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

واصلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين نجاحاتها المبهرة في المضامير الأوروبية، وذلك بختام المحطة الثالثة، التي استضافتها روسيا في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي أول من أمس.وأقيم السباق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كل المضامير العالمية. توج بلقب الكأس الغالية المهر أكيرلاند المولود في عام،2016 والذي يعود للمالك مردوخوفيتش ادوارد، والمنحدر من سلالة الفحل جنرال والفرس انستاسيا بنت دورمان، وذلك بإشراف المدرب بيرامكولوف مراد، وقيادة الفارس افيدزبا دجوبي.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2000 متر بزمن 2:20:30 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن المهرة فيباسانا سيفر، التي حلت بالمرتبة الثانية، وجاء بالمركز الثالث المهر كمال قفكاس، وذلك في السباق الذي أقيم ضمن فئة «جروب 1»، وشهد مشاركة 12 خيلاً، تمثل نخبة الخيول العربية في روسيا من عمر أربع سنوات فما فوق، بقيمة جوائز 50 ألف يورو.

إشادة

من جهته أشاد فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالنجاحات الكبيرة، والتفاعل الرائع لقطاع الخيل العربي في روسيا بالمحطة الثالثة للكأس الغالية، التي شهدتها موسكو.

وقال: «تأتي أهمية الكأس الغالية في روسيا وحول العالم، لتجسد رسالة الإمارات السامية المنفتحة على جميع شعوب العالم بمحبة وسلام وتسامح وتأكيداً مهماً على مواصلة نهج المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي ورفعة شأنه بجميع دول العالم، دعماً لمسيرة تراث الإمارات الأصيل». وأضاف: «نفخر بالنجاحات المهمة التي سجلتها الكأس الغالية في روسيا في ظل المرحلة الحالية، ومدى التفاعل الكبير للملاك والمربين للخيل العربي بالحدث،».

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