«أنطوانيت» لجودلفين تتوّج بلقب «سارتوجا أوكس»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

توّجت «أنطوانيت» لجودلفين بلقب «سارتوجا أوكس» على مضمار ساراتواجا في أمريكا بقيادة الفارس جون فيلاسكويز وإشراف المدرب ويليام موت بفارق نصف الطول عن «ستنينغ) بقيادة الفارس ايراد اورتيز وإشراف المدرب ميشيل ميكر، وحقق المركز الثالث «كي بيسكايني» بقيادة الفارس مانويل فرانكو وإشراف المدرب جوان ألفارادو.

ونجحت مهرة الثلاث سنوات في تسجيل الفوز الأكبر في سيرتها حتى الآن حينما تصدرت وببسالة معظم مراحل المنافسة، لتعود ابنة «هارد سبن» إلى العشب بعد حلولها بالمركز الثالث بسباق كوتشينغ كلوب امريكان اوكس ج1 على الأرضية الرملية لنفس المضمار في يوليو الماضي، ودخلت في تنافس على الصدارة مع «اينولا غاي» قبل أن تحصل على أفضلية واضحة بقيادة جون فيلاسكويز.

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