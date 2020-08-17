«بالاس بير».. نجم المضامير في فرنسا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

توج «بالاس بير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب سباق «بري جاك لو ماروا» من الفئة الأولى جروب 1 لمسافة ميل على مضمار دوفيل بفرنسا، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.38.06 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن ألباين ستار بقيادة الفارس ستيفن ياسكوير وإشراف المدربة جون هارينغتون. وجاء في المركز الثالث سيركس ماكسيمس بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب إيدن أوبراين.

وأثبت بالاس بير نجوميته في السباق الذي شهد مشاركة 7 من نخبة خيول الميل في أوروبا، حيث لم يتعرض الجواد للهزيمة، وسجل فوزه الثاني على التوالي بسباقات الفئة الأولى على مسافة الميل، بعد أن توج في يونيو الماضي بلقب «سانت جيمس بالاس ستيكس»، ضمن فعاليات النسخة الأخيرة من مهرجان رويال آسكوت الملكي في المملكة المتحدة.

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