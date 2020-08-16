«بيرشان كينغ» لجودلفين يواجه النخبة في فرنسا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يسعى «بيرشان كينغ» لجودلفين لمواصلة صيفه الممتاز بمواجهة مجموعة من صفوة خيول الميل الأوروبية بسباق بري جاك لو ماروا «جروب 1» على مضمار دوفيل في فرنسا اليوم. ويخوض «بيرشان كينغ» منافسة على مسافة أقصر عقب فوزه القوي بسباق بري ديسبهان جروب 1 على مسافة تسعة فيرلونغ في شانتي يوم 19 يوليو الماضي حينما انفصل بعيداً عن منافسيه في ربع الميل الأخير مسجلاً فوزاً سهلاً بفارق طولين. كما حقق «بيرشان كينغ» فوزاً مقنعاً بسباق «بري دو موغويه» جروب 2 في سان كلو بفرنسا بنهاية يونيو، وشارك ابن «كينغمان» سبع مرات على مسافة الميل إجمالاً وحقق الفوز في ست مناسبات منها فوزه بفارق طول على الأرضية اللينة في نسخة العام الماضي من سباق بول دساي دي بولان جروب 1 في لونشام.

ويواجه المهر ستة منافسين من بينهم جواد الثلاث سنوات غير المهزوم «بالاس بير» العائد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويتطلع لتسجيل فوزه الثاني على التوالي بسباقات الفئة الأولى على مسافة الميل عقب تغلبه بفارق طول على «بيناتوبو» بسباق سان جيمس بالاس ستيكس في رويال آسكوت. وقال المدرب اندريه فابر: «بيرشان كينغ» في جاهزية عالية وسارت تحضيراته لهذا السباق بشكل ممتاز، ومن البديهي أن الأرضية ستكون عاملاً مؤثراً، وفي ظل الظروف السائدة، ستشكل اختباراً لجميع المشاركين.

عودة

من جهة أخرى، تعود المهرة «انطوانيت» صاحبة الثلاث سنوات صاحبة الأداء المتماسك إلى المسار العشبي بسباق سراتوغا اوكس الممتد 9.5 فيرلونغ على مضمار سراتوغا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. وأظهرت ابنة «هارد سبن» قدرات متنوعة في السباقات بإشراف بيل موت، حيث حلت بالمركز الثالث في جميع مشاركاتها الأربع هذا العام، بما في ذلك تألقها على الرمل بسباق كوشينغ كلوب امريكان اوكس ج1 لمسافة 9 فيرلونغ على ذات المضمار في 18 يوليو الماضي.

وفي اليابان، تتطلع «سمر سنت» لتعزيز الاختراق الذي حققته بالفوز في سباقات الفئات حينما تصطف ضمن قائمة المشاركة بسباق كوكورا كينين جروب 3 على مسافة الميل وربع الميل في كوكورا اليوم. وقدمت «سمر سنت» أداءً قوياً، وحققت الفوز بفارق ثلاثة أرباع الطول في أول مشاركة لها على مستوى جروب 3 عبر سباق «ميرميد ستيكس» على المسافة ذاتها في هانشين يوم 14 يونيو، وسجلت قبل ذلك ثلاثة انتصارات.

ويعود «دوفر» للمنافسة على مسافة الميل بسباق سكيا كينين جروب 3 في نيغاتا باليابان اليوم، وسجل الجواد ذو السبع سنوات الذي يدربه كايزو ايتو فوزين على مستوى ليستد على المسافة نفسها بسباق «نيو يورك ستيكس» في ناكاياما في يناير العام الماضي وكابيتال ستيكس في طوكيو في نوفمبر من العام نفسه.

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