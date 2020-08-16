كأس رئيس الدولة للخيول العربية في روسيا اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستضيف روسيا اليوم المحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين، في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي، امتداداً للمكانة التاريخية للكأس الغالية التي تعد أهم سلسلة سباقات للخيول العربية الكلاسيكية في العالم. وتقام سلسلة السباقات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأهداف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات في الخيل العربي وإعلاء نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم. ويتنافس على لقب الكأس الغالية اليوم 12 خيلاً تمثل نخبة المرابط والاسطبلات في السباق الذي يقام ضمن فئة «جروب 1» لمسافة 1800 متر .

المحطة الرابعة

وتحتضن مملكة بلجيكا في مضمار وارجيم غداً، المحطة الرابعة لسلسلة سباقات الكأس الغالية وسط مشاركة 12 خيلاً في السباق الذي يقام لمسافة 1600 متر جروب «3» والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 30 ألف يورو. وتواجه خيول الإمارات التحدي البلجيكي، بمشاركة «فرحة» ابنة السعودي لاسطبلات شادويل العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، و«بلقيس» المنحدرة من نسل مهاب لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

إشادة

وأشاد مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بتواصل السباقات وتنظيم المحطتين الثالثة والرابعة في روسيا وبلجيكا، مبيناً أن الإمارات وقيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة دعم سباقات الخيل العربية وهو ما يقودنا لمراتب عالمية محفزة لتقديم أبهى الصور في سباقات الخيل العربية. من جانبه قال فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «حريصون وملتزمون استمرار تنظيم سباقات النسخة السابعة والعشرين في المضامير العالمية وفق الأجندة المعتمدة، انطلاقاً من رسالة الإمارات السامية والدعم المباشر الذي تتلقاه مسيرة الخيل العربي على يد مجدد نهضتها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتوجيهاته المستمرة وتابع ، المشاركة الكبيرة في سباقات روسيا وبلجيكا، يعكس المكانة المهمة والتاريخية للكأس الغالية».

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