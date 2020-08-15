«بارني روي» لجودلفين يسعى إلى فوزه الثاني بألمانيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتطلع «بارني روي» لجودلفين لتسجيل الفوز الثاني على التوالي بفئة جروب1 على مسافة أبعد قدرها ميل ونصف الميل للمرة الأولى في سباق «برايس فون أوروبا» اليوم على مضمار كولون في ألمانيا.

واستهل جواد الست سنوات العام بأداء رائع بإشراف المدرب شارلي ابلبي وسجل فوزه الثالث على مستوى الفئة الأولى في سباق «غروسيه دالماير برايس» الممتد لمسافة الميل وربع الميل في ميونخ أواخر الشهر الماضي، عندما أظهر قدراته التحملية ببراعة ليفوز بفارق رقبة عن «كويست ذا مون».

وقال شارلي ابلبي: «كنا سعداء عندما كسب «بارني روي» سباق «غروسيه دالماير برايس» على أرضية أكثر ليونة من الأرضية المثالية بالنسبة له، وأظهر الجواد مؤشرات في السباق على قدرته تحمل مسافة الميل ونصف الميل، وإذا نظرت على مشاركاته السابقة في دبي هذا العام، بل وحتى «برينس أوف ويلز ستيكس»، كان يقدم أداءه الأفضل في المراحل الأخيرة من السباق، ولو استطاع تحمل المسافة، ندرك أنه الأفضل في السباق».

من جهة أخرى، يسعى «فيكتور لودورم» للثأر بعد الخسارة التي تعرض لها في سباق «بري دو جوكي كلوب» «جروب 1» حينما يعيد المواجهة مع «مُشرف» و«ذا سميت» في سباق بري «غلوم دورنانو» من الفئة الثانية على مسافة الميل وربع الميل على مضمار دوفيل في فرنسا اليوم.

الجواد الذي يدربه اندريه فابر حل ثالثاً خلف الاثنين في السباق الكلاسيكي الممتد لمسافة 10.5 فيرلونغ في شانتي يوم الأحد 5 يوليو حينما أدت البداية البطيئة ومن بوابة غير مناسبة للحد من فرص ابن «شمردل».

مشاركة «رومانتك بيرزوت»

كما تعود «رومانتك بيرزوت» ابنة «مداليا دورو» إلى المنافسة على مستوى الفئة الثانية بسباق «دانس سمارتلي ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل على المضمار العشبي في وودباين بكندا اليوم، وتعتبر المهرة من الإنتاج المحلي البالغة من العمر أربع سنوات، وأكدت قوتها بتحقيق المركز الثالث في مشاركتها الوحيدة السابقة بسباق جروب 2 عبر سباق «سانس بوينس ستيكس» لمسافة تسعة فيرلونغ في بيلمونت بارك، الولايات المتحدة في أكتوبر، كما حلت أيضاً بالمركز الثالث في أول مشاركة لها في العام 2020، وجاءت وصيفة بسباق «فيري وان ستيكس» لمسافة 9.5 فيرلونغ على مضمار غلف ستريم بارك لأمريكا في فبراير.

مضمار نيوبري

ويشهد مضمار نيوبري في بريطانيا، مشاركة «غلورياس جيرني» الذي يسعى لتحقيق فوز ثانٍ على التوالي بسباق «هنغرفورد ستيكس» من الفئة الثانية، ويأمل جواد الخمس سنوات الذي أظهر قدرات تحملية مكنته من التغلب على الفائز بالفئة الأولى «ليبريزا بريز» بالسباق الممتد سبعة فيرلونغ قبل 12 شهراً. ومضى ابن «دباوي» لتحقيق مزيد من الانتصارات بالفئة الثانية لمسافة سبعة فيرلونغ هذا العام، حيث حقق فوزاً سهلاً بسباق قلعة الفهيدي في «ميدان» لدى عودته للسباقات في يناير.

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