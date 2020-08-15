7 خيول تتنافس على اللقب في سان سبيستيان

المصدر: سان سبيستيان - البيان الرياضي

يستقطب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، اليوم (7) من الخيول الناشئة، تتنافس في مضمار سان سبيستيان في إسبانيا، من أجل الظفر بجائزة الشوط البالغة 10 آلاف يورو.

وسيكون الصراع متكافئاً في السباق البالغ طوله 1600 متر، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، خاصة أن السباق يتيح الفرصة للخيول الناشئة التي لم يسبق لها تحقيق الفوز.

وتدفع الخيالة السلطانية العمانية بـ«رنان» بإشراف توماس فورسي وبقيادة جي كروسجين، و«صابرة» بإشراف سي غوردين، بقيادة بروجنود بلانك، وهناك «خاطر» لعماد الدين الحتوشي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جي مارتنيز. وينافس على اللقب «هيروز دو فيالتييه» لجان بيير رينال، و«كويبوس» لمزرعة دو جارند كورجيون، و«بيفرلي دو بومبادور» بإشراف فردريك سانشيز.

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