«كاسكيديان» لجودلفين جاهز للتحدي الأسترالي

المصدر: ملبورن - البيان الرياضي

يشارك «كاسكيديان» لجودلفين في سباق «بي بي لورانس ستيكس» جروب 2 في كولفيلد بأستراليا بعد غدٍ، بعد أن فقد مشاركته الموسمية الأولى المستهدفة في سيدني الأسبوع الماضي بسبب الأرضية الثقيلة، ويتجه «كاسكيديان» إلى ملبورن للمرة الثانية بعد أن قدم واحداً من أفضل العروض له بأستراليا في زيارته الوحيدة إلى ملبورن حينما حل بالمركز الثالث في كنتالا ستيكس جروب 1 في فلامنغتون في الربيع الماضي.

ويملك الجواد الفائز في ثلاثة سباقات في عمر السنتين والثلاث سنوات في فرنسا، الكثير من القدرات في أستراليا حيث فاز فيها بسباقين. ويرى المدرب جيمس كمنغز أن جواد الخمس سنوات سيبلغ قمة العطاء هذا الموسم، وقال: «قدّم ما يكفي بأن يتحول إلى منافس في سباقات الوزن مقابل العمر، وسيبدأ ذلك المسار يوم السبت، حيث نذهب إلى ملبورن بنفس الذهنية التي كانت لدينا في الأسبوع الماضي في سيدني، وحان الوقت الآن للوفاء بالتطلعات المعقودة على الجواد». وسيرافق «كاسكيديان» رفيقته في الاسطبل «سافاتيانو» ذات الأداء القوي من أول مشاركة لها آخر مرة بالسباقات في 2 مايو حينما حلت خارج الميزان بسباق «سانغستر ستيكس» جروب 1 في ادليد. كما سيمثل جودلفين في السباقات المصنفة في كولفيلد تكتمل، الجواد «فيريدين» الذي سيشارك بسباق «ريغال رولر ستيكس ليستد» على نفس المسافة الممتدة 1200 متر التي سجل عليها الفوز في مشاركته الأخيرة بسباق «بليتشنغلي ستيكس» جروب 3 قبل أسبوعين.

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