سباق كأس السعودية للخيول 19 فبراير

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

كشف الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباق الخيل السعودي أن النسخة الثانية من سباق كأس السعودية ستقام يومي 20-19 فبراير من العام المقبل، وقال إن هناك تنسيقاً مع إدارة مضمار ميدان في دبي لوضع برنامج مشترك يخدم الملاك والمدربين.

وأضاف أن التنسيق لن يكون فقط لكأس السعودية وكأس دبي العالمي ولكن سيشمل أيضاً سباقات مملكة البحرين وكامل الموسم في الخليج. وأضاف أن النادي سيبدأ بصرف جوائز الشوط الرئيس لكأس السعودية في نسخته الأولى للخيول من المركز الثاني وحتى العاشر، وتأجيل صرف جائزة الفائز بالمركز الأول «ماكسيمام سيكورتي» حتى الانتهاء من القضية المرفوعة ضد مدرب الجواد في المحاكم الأمريكية.

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