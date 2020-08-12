اعتماد روزنامة سباقات القدرة بسيح السلم

المصدر: دبي - علي الظاهري

اعتمدت مدينة دبي الدولية للقدرة روزنامة سباقات الموسم الرياضي الجديد في سيح السلم بدبي، والتي ستتضمن العديد من السباقات الرسمية والتأهيلية المتنوعة ستمتد من بداية شهر أكتوبر لغاية شهر أبريل المقبل، وسيتم الإعلان عن مواعيد السباقات بعد اعتمادها رسمياً من قبل اتحاد الفروسية والسباق.

ويترقب مجتمع رياضة القدرة انطلاقة الموسم الجديد بفارغ الصبر بعد أن حرمت جائحة فيروس كورونا المستجد، العديد من الفرسان والمدربين من المشاركة في موسم السباقات الأوروبية هذا الصيف بسبب إلغاء مجموعة كبيرة من السباقات المهمة إلى جانب صعوبة السفر في ظل تفشي «كوفيد- 19» في العديد من الدول الأوروبية.

برنامج

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن مدينة دبي الدولية للقدرة اعتمدت برنامج سباقات الموسم الجديد، والذي لا يختلف عن سباقات الموسم الماضي، وتم رفعه إلى اتحاد الإمارات للفروسية، مشيراً إلى أن الاتجاه في الفترة المقبلة نحو إقامة بعض السباقات ذات تصنيف دولي وأخرى محلية، وستكون انطلاقة الموسم في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف العضب لـ «البيان الرياضي»، إن الفترة الماضية شهدت بحث الاشتراطات الجديدة في ما يتعلق بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث إن سلامة الفرسان والخيول تعتبر ضمن أولويات اللجان المنظمة في مدينة دبي الدولية للقدرة، ومن المقرر نشر تعميم في الفترة المقبلة يحدد الاشتراطات.

وتمنى العضب التوفيق للجميع في الموسم الجديد والالتزام بالإجراءات الصادرة من اللجنة المنظمة في مدينة دبي الدولية للقدرة والهادفة إلى المحافظة على صحة المشاركين.

فعاليات

ويعتبر مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، أبرز فعاليات الموسم، ويتضمن 4 سباقات وهي: كأس السيدات، وكأس الإسطبلات الخاصة، يليه وكأس «جميلتي» للأفراس وأخيراً السباق الرئيسي لمسافة 160 كلم. ومن أبرز الفعاليات، مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي يشتمل على باقة منوعة من السباقات أيضاً، بداية من كأس السيدات، والإسطبلات الخاصة واليمامة للأفراس، وأخيراً السباق الرئيسي وهو كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم. وسيتضمن برنامج الموسم الجديد سباق إكسبو الذي تم استحداثه في الموسم الماضي، ويشمل في فئة «المفتوح» وسباقاً آخر للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي.

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