«رمال كاليفورنيا» تتوّج بكأس الوثبة

المصدر: (عواصم - البيان الرياضي)

حصدت المهرة «رمال كاليفورنيا» أو «كاليفورنيا ساند» لقب الجولة الجولة (27) من كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت أول من أمس بمضمار غولدن غيت الأمريكي، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتمعت (7) خيول ، للسباق الذي أقيم على الأرضية الرملية لمسافة 1200 متر، وسيطرت فيه «رمال كاليفورنيا» منذ البداية.

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