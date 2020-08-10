«سبيس بلوز» لجودلفين يتوّج بطلاً في فرنسا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

توج المهر «سبيس بلوز» لجودلفين بلقب سباق الفئة الأولى «بري موريس دغيست» المخصص لخيول من عمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1300 متر، على مضمار دوفيل، أمس في فرنسا، وحقق «سبيس بلوز» اللقب بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:15:76 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «هالو يوم زين» بقيادة الفارس كيفين ستوت وإشراف المدرب كيفين ريان. وحقق المركز الثالث «لوب واي فيرنانديز» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين

ويعتبر الفوز هو الرابع على التوالي للبطل «سبيس بلوز» ابن الفحل «دباوي» والذي قضى فصل الشتاء في دبي، حيث حقق الفوز في ثلاث مشاركات سابقة في أوروبا هذا الموسم من بينها الفوز بسباق «بري دو لا بورت ميلو» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» على مضمار لونغشامب الفرنسي، إضافة إلى لقب «لينوكس ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» في افتتاحية مهرجان «جودوود» في إنجلترا.

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