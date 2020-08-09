«هوم أوف ذا بريف» لجودلفين بطلاً في أستراليا

المصدر: دبي-البيان الرياضي

نجح «هوم أوف ذا بريف» لجودلفين في تحقيق فوزه الأسترالي الثاني بسباق اوريز ستار هانديكاب لمسافة 1200 متر «جروب 3» أمس في مضمار فلامنغتون، بقيادة الفارس داميان أوليفر وإشراف المدرب جيمس كمنغز مسجلاً زمناً قدره 1:10:58 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «غريت أغين» بقيادة ديكلان باتيس وإشراف ليندسي سميث وحل في المركز الثالث «غيم كيبر» بقيادة داميان لين وإشراف توني ماك ايفوي وكليفن ماك ايفوي.

وواصل الجواد تألقه بعد تقديم أداء واعد في عمر الثلاث سنوات في بريطانيا بما أغرى بإشراكه في سباق 2000 جينيز، كما شارك مرتين في سباقات بريدرز كب في الولايات المتحدة، ونجح هذه المرة في تخطي الصعاب وتحقيق فوز بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «غريت أغين»، فيما حل «غيم كبير» الفائز في مشاركاته الأربع الماضية بالمركز الثالث.

وتحقق الفوز بعد مرور سنتين على حلول «هوم أوف ذا بريف» ثانياً في أول مشاركة له بأستراليا، والتي كانت المشاركة الثامنة له إجمالاً، كما يعد الفوز بمثابة تقدير لجهود المدرب جيمس كمنغز وفريقه في كل من سيدني وملبورن في تجهيز جواد الثماني سنوات في أفضل حال للمواجهة الأخيرة.

وقال سيان كيوغ ممثل الإسطبل: «اختار جيمس له هذا السباق، وأحسن الفريق تجهيزه ، وأرسلوه لنا في جاهزية عالية ». وتابع: بعد أن تعرض لتداخل طفيف في البداية أعطى الفارس داميان اوليفر الفرصة للجواد «هوم أوف ذا بريف» بالركض بسهولة على مسار خال في معظم مراحل السباق قبل أن يطلب منه المزيد في آخر 400 متر.

أداء مشجع

من جهة أخرى، تألقت مهرة جودلفين «فليت» وقدمت أداء مشجعاً للغاية بإحراز المركز الثاني بسباق ميسايل ستيكس ج 2 على المضمار ذاته في روزهيل. وقدمت «فليت» أداء جسراً وحلت بفارق 1.5 طول عن «ادواردو».

مشاركة فرنسية

و يتطلع «ايرثلايت» اليوم إلى تحقيق فوزه الثالث بالفئة الأولى بسباق بري موريس دغيست على مضمار دوفيل في فرنسا، كما يمثل جودلفين أيضا الجواد «سبيس بلوز».

و يتطلع «شيرد سنس» لتعزيز طموحاته لكنتاكي داربي حيث سيواجه «ارت كوليكتور» للمرة الثانية بسباق اليس بارك داربي على الرمل في اليس بارك في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم.

وفي اليابان، تخوض «بلانك شيك» و«فليم وينغز» لجودلفين أول مشاركة لهما بالفئة الثالثة عبر سباق ليبارد ستيكس لمسافة تسعة فيرلونغ على الرمل على مضمار نيغاتا في اليابان اليوم.

كما يتقدم كل من «وايلد كارد» و «باسكرفيل» البالغان من العمر 6 سنوات لتحقيق أول فوز على مستوى سباقات جروب3 بسباق ايلم ستيكس ج3 لمسافة 8.5 فيرلونغ على الرمل على مضمار سابورو.

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