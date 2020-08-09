كأس الوثبة.. 3 جولات في فرنسا وإسبانيا وأمريكا

المصدر: عواصم- البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث تحتضن مضامير بومبادور الفرنسي، وسان سسيباستيان الإسباني غولدن جيت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عصر اليوم، فعاليات سباق الجولات (25) و(26) و(27) من كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من المهرجان.

وتقام سباقات الوثبة ستاليونز تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص سباق الجولة (25) من كأس مزرعة الوثبة ستاليونز (بري دانباك) لمسافة 1700 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 12,000 يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ويشارك في السباق 10 خيول، يتصدرها «الماجد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف دايمين فاتريجانت .

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ومن ناحية أخرى يستضيف مضمار سان سيباستيان الإسباني، فعاليات الجولة الـ (26) من كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر.

ويشارك في السباق ستة خيول، أبرزها «لو ماسود» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة في جانسيك، وحقق ابن «ديفامر» الفوز بسباق بري دانباك العام الماضي.

وينافس على اللقب «شمعة الوثبة» لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف اس شافيليز، وقيادة جي كروسجين. وعلى صعيد آخر ينظم مضمار غولدن جيت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فعاليات الجولة (27) من كأس الوثبة البالغ جائزته 15 ألف دولار.

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