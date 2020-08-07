تأجيل يوم دبي الدولي للخيول العربية بنيوبري للعام المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت الهيئة المنظمة ليوم دبي الدولي للخيول العربية (ديار) عن تأجيل نسخة هذا العام (2020) من السباق الكبير الذي يستضيفه مضمار نيوبري في بريطانيا إلى العام المقبل (2021)، نسبة للظروف التي تسببت فيها جائحة كورونا، وتم اتخاذ القرار بالتشاور بين الهيئة المنظمة للسباق وفريق شادويل ومجلس إدارة منظمة سباقات الخيول العربية في بريطانيا.

وقال ريتشارد لانكستر مدير مزارع شادويل في بريطانيا: "كانت العديد من الأفكار مطروحة على الطاولة بشأن السباق، لكن بعد التشاور تم الاتفاق على عدم السباق هذا العام، وهذا قرار حزين لأن السباق ظل يمثل علامة بارزة ضمن سباقات الخيول العربية حول العالم".

وأضاف: "على كل حال فإن الجمهور يمثل عنصراً مهماً من عناصر السباق، وفي ظل هذه الظروف التي تحتم غياب الجمهور نشعر أن القرار صائب، ونحن بدأنا بالفعل في الترتيب لنسخة العام المقبل".

من جانبه قال شارلس غريغسون رئيس منظمة سباقات الخيول العربية في بريطانيا: "شعرنا بإحباط كبير لغياب يوم دبي الدولي للخيول العربية في نيوبري هذا العام، فهو سباق مهم، وهذه خسارة كبيرة لسباقات الخيل، لكننا نقدر الظروف التي حتمت هذا الغياب، وسنظل في منظمة سباقات الخيول العربية ملتزمين بالتعاون مع الهيئة المنظمة للسباق وفريق شادويل للترتيب لعودة قوية في العام المقبل".

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