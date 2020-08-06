«إمبراطور» بطل كأس الوثبة في داكس

المصدر: داكس - البيان الرياضي

توج الجواد «إمبراطور» بإشراف شارل غوردين، وبقيادة الفارس أورتيز مندزابل، بطلاً للجولة (23) من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، البالغ جائزتها 15 ألف يورو، والتي أقيمت يوم أول من أمس، بمضمار داكس الفرنسي، تحت مظلة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وجاء السباق الذي شاركت فيه 12 خيلاً قوياً، حيث خطف البطل «إمبراطور» ابن «منجز» اللقب بفارق عنق عن وصيفه «نافح»، بإشراف توماس فورسي، وبقيادة جيروم كابري، فيما جاء ثالثاً «سرحان» بإشراف فرانسوا روهات، وبقيادة فالنتين سيجوي. وسجل البطل زمناً وقدره 2:37:20 دقيقة في السباق البالغ طوله 2300 متر.

دعم ورعاية

يدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

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