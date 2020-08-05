«الأمين» بطل الجولة 22 من كأس الوثبة

المصدر: بلجيكا ـــــ البيان الرياضي

توج الجواد «الأمين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بطلاً للجولة (22) من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، والتي أقيمت يوم أول من أمس بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتفوق البطل على 11 خيلاً تنافست على الجائزة البالغة 10 آلاف درهم، وقاده للفوز الفارس ستيفان برو، بإشراف المدرب جيمس أوين، وحل ثانياً رفيقه في الإسطبل «إماراتي» بقيادة هيلين ستيف.

وعلى صعيد آخر تطمح المهرة «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى لقب سباق الجولة (24) من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، الذي يحتضنه مضمار لاتست دو بوش الفرنسي اليوم 5/8/2020.

وخاضت «المحبوبة» البالغة من العمر أربع سنوات، والمنحدرة من نسل «مجاني» والفرس «أمان»، 7 سباقات حلت خلالها 5 مرات في الميزان، وتسعى لتسجيل فوزها الأول في مسيرتها.

منافسة

وتنافسها على اللقب المهرة «نينوي» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت وبقيادة انتوني كراستوس، و«بيتيت برنسيس» لدلاكيف كاهوب، وبإشراف او تريجودت، وبقيادة مايكل فورست.

وتقام السلسلة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

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