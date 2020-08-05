«مهداف عذبة» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت المحطة الأوروبية الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين، نجاحات جديدة واستمراراً مهماً في مضامير الخيل العالمية، مؤكدة مكانتها التاريخية في مسيرة السباقات الكلاسيكية العريقة، وذلك بعد أن سجلت حضوراً بارزاً في مضمار جاجيرسرو بمملكة السويد التي انضمت لأجندة سباقات الكأس الغالية لعام 2020، في ضوء خططها التطويرية والتوسعية لتشمل ملاك ومربي الخيل العربي الأصيل في كل دول العالم.

وأقيمت الجولة السويدية الثانية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

وتوج بلقب الكأس الغالية الجواد مهداف عذبة، العائد لمربط عذبة للسباقات لمالكه الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، كما شهد السباق الذي أقيم على الأرضية الرملية لمسافة 1730 متراً، مشاركة 9 خيول تمثل نخبة الخيل العربي في مملكة السويد وأوروبا، وذلك ضمن فئة «ليستد» والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 30 ألف يورو.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2:00.7 دقيقة، بإشراف المدرب كولنغتون فيليب وبقيادة الفارس بيرنارد جيان ايكيم، وحل بالمرتبة الثانية أيمن، فيما جاء بالمركز الثالث ماكالان.

فخر

من جانبه قال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «فخورون بالنجاحات المهمة التي حققتها محطة السويد التي تمت إضافتها في أجندة سباقات الكأس الغالية لعام 2020، ضمن خطط اللجنة المنظمة وحرصها الكبير على تطوير سباقات الخيل العربية في كافة مضامير العالم ومواصلة تقديم الدعم لكافة ملاك ومربي الخيل العربي، انطلاقاً من نهج القيادة الرشيدة ودورها الريادي في دعم وصون الخيل العربي الذي يعد ركناً أصيلاً من تراثنا وماضينا العريق»، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لمربط عذبة بمناسبة الفوز بلقب الجولة الثانية التي شهدت مشاركة متميزة من أفضل الخيول العربية، ما يدل على قيمة ومكانة الكأس الغالية في سباقات الخيل العالمية.

نجاحات

من جهته أكد فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية أهمية النجاحات الكبيرة التي سجلتها محطة السويد في أول ظهور لها ضمن أجندة سباقات عام 2020، مبيناً أن السباق حفل بالمشاركة القوية من نخبة الخيول العربية وشهد ندية وتنافساً كبيراً على لقبه، متوجهاً بالتهنئة لمربط عذبة ومالكه الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز مهداف عذبة بلقب السباق.

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