إسطبلات «M7» تواصل انتصاراتها الخارجية

المصدر: (متابعة - علي الظاهري )

عززت إسطبلات «M7» انتصاراتها الخارجية في فرنسا بالفوز في سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كيلومتراً، وحازت «M7» المركزين الأول والثاني بواسطة الفارسة الإسبانية ألبا ألفاريز على صهوة «فيك دي بانوكريز»، فيما حصلت على المركز الثاني الفارسة لي بوريس لينا على صهوة «كابيلا ديس آبينيس»، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة الفرنسية كارلا موستي على صهوة «فالنكيانا لارزاك».

ويعتبر هذا الفوز هو الثاني على التوالي والرابع في السباقات الدولية بفرنسا لإسطبلات «M7»، حيث احتكرت المراكز الأربعة الأولى في السباق الذي سبقه بواسطة البطل عبد الله الكعبي على صهوة «فيك آرمور»، وجاء في المركز الثاني الفارس جيان كارلوس على صهوة «اجيت دى غزال»، واحتلت المركز الثالث الفارسة ألبا ألفاريز على صهوة «بياليك دي لا سافاسي»، وحققت المركز الرابع الفارسة كارلوتا كراز على صهوة «شفيق دي ماندري».

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