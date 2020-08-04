كورونا يحرم جودلفين من المشاركة في ملبورن كب

المصدر: متابعة - خالد المهيري

قرر مدربا فريق جودلفين سعيد بن سرور وشارلي آبلبي عدم المشاركة هذا العام في سباق "ملبورن كب" بأستراليا بسبب تداعيات وباء كورونا.

وقال نادي فيكتوريا للسباقات إنه نظراً لتغيير قيود المرحلة الرابعة بمدينة ملبورن بسبب فيروس كورونا، قرر المدربان عدم المشاركة هذا العام.

ولم يغب الشعار الأزرق خلال سباقات الربيع بمضمار ملبورن هذا الموسم، إذ سوف يتم الاعتماد على خيول الإسطبل في أستراليا والتي يشرف عليها المدرب جيمس كمنغز.

الجدير بالذكر أن ولاية فيكتوريا الأسترالية أعلنت حال الكارثة وفرضت تدابير اغلاق جديدة بعد ارتفاع كبير في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

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