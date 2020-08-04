«زوراب» يتوج بكأس الوثبة في رومانيا «زوراب» يتوج بكأس الوثبة في رومانيا

المصدر: بوخارست - البيان الرياضي

ظفر الجواد «زوراب» للمالك والمدرب فيوريل دابيجا، وبقيادة الفارس البلغاري فالنتين اتانسوف بلقب الجولة (21) من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزتها 5 آلاف يورو، والتي أقيمت، أول من أمس، بمضمار بيليوشتي بالعاصمة الرومانية بوخارست، تحت مظلة النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وحقق «زوراب» فوزه بتفوق واضح، وبفارق 2,25 طول عن «نيدجاري اكسيا» لارن مانجاليا، وبقيادة دين توفانوي، وسجل البطل زمناً وقدره 2:24:10 دقيقة في السباق وطوله 1800 متر، فيما جاء في المركز الثالث «أثيفا» بقيادة ساندو أوكتانيان.

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ومن جهة أخرى يبحث المهر «العجب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عن لقب الجولة (23) لكأس الوثبة ستاليونز ـ بري دهمان لمسافة 2300 متر، والذي سيقام اليوم بمضمار داكس الفرنسي.

ويقود «العجب» البالغ من العمر ثلاث سنوات والمنحدر من نسل «نوريسك الموري» والفرس «أمان» الفارس ماتياس لورين، بإشراف فرانسوا روهات، حيث يواجه 13 مهراً ومهرة في السباق البالغ جائزته 15 ألف يورو. وينافس على اللقب «داكيس» بقيادة ريمي ايلاج، و«كاسمير دي جوديس» بقيادة مكسيم فولون، و«هيلهيم» بقيادة الفارسة لوري فولارد.

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