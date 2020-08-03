إسطبلات M7.. ريادة متواصلة

المصدر: متابعة - علي الظاهري

واصلت إسطبلات M7 ريادتها لسباقات القدرة الأوروبية واحتكرت أول من أمس المراكز الثلاثة الأولى في السباق الدولي CEI الذي أقيم في فرنسا لمسافة 120 كيلومتراً، حيث جاء الفوز بالمركز الأول بواسطة الفارس عبدالله الكعبي على صهوة «فيك آرمور» مسجلاً زمناً قدره 6.20.04 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس جيان كارلوس على صهوة «اجيت دى غزال» مسجلاً زمناً قدره 6.20.05 ساعات، واحتلت المركز الثالث الفارسة ألبا ألفاريز على صهوة «بياليك دي لا سافاسي» مسجلة زمناً قدره 6.20.06 ساعات، وحققت المركز الرابع الفارسة كارلوتا كراز على صهوة «شفيق دي ماندري» مسجلة زمناً قدره 6.20.07 ساعات، لتنهي إسطبلات M7 السباق بتحقيق رباعية مميزة رغم المنافسة القوية من فرسان وفارسات أوروبا المشاركين.

وشهدت منطقة السباق، اضطراباً في حالة الطقس مما أدى إلى تأثر قرية القدرة نتج عنها حدوث أضرار وتلف مسار السباق، وتكفلت إسطبلات M7 بتصليح الأجزاء المتضررة في قرية القدرة مما ساهم في ضمان استمرار السباقات في اليوم التالي ونجاح الحدث رغم الصعوبات، حيث تعكس هذه الخطوة الموقف النبيل لأبناء الإمارات في المحافل الدولية ليس على مستوى المنافسة وحسب وإنما في المساهمة بنجاح الأحداث والبطولات حتى في الجوانب الأخرى.

سعادة كبيرة

وأعرب المدرب محمد السبوسي عن بالغ سعادته بالفوز الذي حققته إسطبلات M7 في السباقات الماضية مما يعكس التحضيرات الجيدة للإسطبل قبل انطلاق الموسم المحلي الجديد بعد أشهر قليلة، مشيداً ببرنامج الإعداد الذي يهدف إلى تجهيز مجموعة من الخيول إلى جانب اختبار الأسماء الجديدة التي سيتم من خلالها تدعيم الإسطبل في الفترة المقبلة.

وعن تكفل إسطبلات M7 بإصلاح الأضرار الناجمة عن سوء الطقس، قال السبوسي إن إسطبلات M7 تمثل الإمارات في هذه المناسبة الدولية، وتعتبر الخطوة ليست بغريبة على أبناء الدولة وعلى كل من يمثل هذا البلد المعطاء الذي يحظى بقيادة رشيدة دائماً ما تكون سباقة في تقديم المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين الشعوب، مؤكداً أن «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حضنا دائماً على أن نساهم في تحقيق السعادة للشعوب. وهنأ السبوسي شعب الإمارات وجميع المقيمين على أرض الدولة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً دوام الصحة والسعادة لقيادة الإمارات وشعبها ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة.

انتصارات عريضة

وكانت إسطبلات M7 قد حققت انتصارات عريضة قبل أيام بعد فوزها بالسباق الدولي لمسافة 120 كلم بواسطة الفارس الإسباني فيرنانديز دي فيلا الحائز على المركز الأول على صهوة «جايكل جاك دى فينت»، وحققت المركز الثاني مواطنته الفارسة ايليلا غوارديا على صهوة «بيلال دي لا بيلانج» بعد دخول ثنائي مع الفارس المتألق عبدالله الكعبي الذي امتطى صهوة «أمينة دي فيري»، وجاءت الافتتاحية السعيدة لإسطبل M7 في أول مشاركة خارجية لهذا الموسم عن طريق الفارسة الإسبانية البا الفاريز على صهوة «شفيق دي ماندير» الفائزة بالمركز الأول عن جدارة رغم المنافسة الشرسة من أصحاب الأرض.

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