«إماراتي» و«الأمين» يتصارعان على كأس الوثبة

المصدر: وارجيم - البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ضمن النسخة الثانية عشرة، فعالياته، حيث تقام مساء اليوم، بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، الجولة 22 من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويجتذب السباق البالغ طوله 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، 12 خيلاً من بلجيكا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة، وينتظر أن يأتي حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

منافسة

ويبحث عن لقب الجولة المرشح الأول «إماراتي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف جيمس أوين، وبقيادة ستيفان هيلين، وينحدر من نسل «السعودي» والفرس «هوركيدي».

وينافسه رفيقه في الإسطبل «الأمين»، بقيادة ستيفان برو، وينحدر من نسل «نوريسك الموري» والفرس «الجوزاء»، وهناك «ماي شون دو بيبول»، بقيادة تريسي مينوت، و«أوريج» بقيادة جوري بوجارتس، و«عمار ابن انجالي» بقيادة فاندر بيك، و«رويال بلو ليدي» بقيادة دامين ارتو.

رعاية

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

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