كورونا يضرب الفرسان في إنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت الهيئة البريطانية لسباقات الخيل عن إصابة عدد من الفرسان بوباء «كورونا»، والذين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

وقالت الهيئة في بيان لها بأن فحوصات عدد من الفرسان ظهرت إيجابية، وتم إبلاغ الجهات الصحية بذلك، واتباع البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات.

وأضافت الهيئة بأن الفرسان المصابين لم يشاركوا في السباقات التي أقيمت في الأسابيع الماضية.

ويعد هذا الخبر ضربة قوية لسباقات الخيول الإنجليزية، والتي عانت من وباء كورونا، واضطرت إلى إغلاق المضامير منتصف شهر مارس الماضي، ثم عادت مرة أخرى شهر يونيو الماضي دون الحضور الجماهيري.

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