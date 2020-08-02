كأس الوثبة في مضمار «بيليوشتي» اليوم

المصدر: بوخارست - البيان الرياضي

يستضيف مضمار بيليوشتي في العاصمة الرومانية بوخارست، عصر اليوم فعاليات الجولة الـ (21) من كأس الوثبة ستاليونز، تحت مظلة النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويشارك في السباق البالغ طوله 1800 متر وجائزته 5 آلاف يورو، (7) خيول مولودة في رومانيا أبرزها «زوراب» بقيادة فالنتين اتانسوف، و«اثيفا» بقيادة ساندرو اوكتانيان، وهما للمالك والمدرب فيوريل دابيجا الذي يرأس الاتحاد الروماني للخيول العربية الأصيلة.

ومن الخيول المشاركة أيضاً «فاهرام» للمالك والمدرب عامر ناصر وبقيادة دانوت ميتروي، و«أمير» للمالك والمدرب ادريان خيربين، و«نيدجاري» بقيادة قسطنطين انكوتا.

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