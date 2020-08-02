رباعية إماراتية في ختام مهرجان «جودوود»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصلت خيول الإمارات انتصاراتها المميزة في ختام مهرجان «جودوود» في إنجلترا يوم أمس، محققة رباعية منها ثنائية لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أبرزها «إنبهار»، التي توجت بلقب الشوط الرئيسي «ليلي لانغتري ستيكس» والمخصص للمهرات لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن.

فيما جاء الانتصار الثاني لخيول سموه عبر «مراد»، الذي حقق لقب الشوط الختامي لمسافة 1800 متر بقيادة الفارس سيرين فالون وإشراف المدرب أوين بوروز. كما ظفر«هوشفيلد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثاني لمسافة 2800 متر بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب مارك جونستون.

واقتنص «سمرقند» لحمد راشد بن غدير بلقب «ستيواردز كب» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

ومن جانب آخر، تشارك كل من «هاف لايت» و«سمر رومانس» لجودلفين في سباق «بري روتشيلد» لمسافة 1600 متر والذي سيقام على مضمار «دوفيل» في فرنسا اليوم.

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