«بطاش» لحمدان بن راشد يدخل تاريخ «كينج جورج ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

دخل «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، نادي الأساطير عقب تحقيقه للمرة الرابعة على التوالي لقب «كينج جورج ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، والذي أقيم في رابع أيام مهرجان «جودوود» في إنجلترا أمس.

وقاد الفارس جيم كراولي البطل الأسطوري لتحقيق اللقب بإشراف المدرب شارلز هيلز مسجلاً زمناً قياسياً قدره 55.62 ثانية وبفارق طولين وربع الطول عن «جلاس سليبرز» بقيادة الفارس توم إيفز وإشراف المدرب كيفين ريان.

واقتنص «زماني» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد مسجلاً زمناً 1.10.81 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «بيروتو» بقيادة الفارس مارتن دواير وإشراف المدرب ماركوس تريجوينغ.

كما حقق «بابلو إسكوبار» لحسين العباس لوتاه لقب سباق «لورمارينز كوين بليت جلوريوس ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلاً زمناً قدره 2.37.72 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ديزرت إنكاونتر» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

ذكرى تاريخية

من جانب آخر، أعلنت صحيفة «ريسنج بوست» الإنجليزية أنها سوف تخصص عدد الغد لإنجازات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في عالم سباقات الخيول احتفاءً بالذكرى الأربعين لأول انتصار لخيول سموه في المضامير الإنجليزية.

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