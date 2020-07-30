ثلاثية لخيول الإمارات في مهرجان «جودوود»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصلت خيول الإمارات تألقها في ثاني أيام مهرجان «جودوود» في إنجلترا، أمس، محققة ثلاثية قوية.

وتوج «محاذر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب «سوسيكس ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب ماركوس تريجوينغ، مسجلاً زمناً قدره 1.38.75 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «سيركس ماكسيموس»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وحققت «مس جنغل» لجودلفين لقب الشوط السادس والمخصص للمهرات لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلة زمناً قدره 58.81 ثانية وبفارق رقبة عن «كونتري كرنفال»، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

واقتنص «مامبو نايتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس اندريا أتزيني، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 2.41.80 دقيقة وبفارق رقبة عن «ستار أبوف» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب وليام هاجس.

رحيل بطل

إلى ذلك، صدم عشاق الفروسية وسباقات الخيول حول العالم بخبر نفوق البطل «ديفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بعد تعرضه لإصابة مميتة خلال التدريبات، أمس.

وقال المدرب روجر فاريان: «يؤسفنا أن نعلن عن نفوق «ديفو»، والذي كانت له مكانة كبيرة لدينا، وليس لدينا شك في أن جميع محبيه يشاركوننا الحزن على هذه الخسارة، وسوف يتذكرون إنجازات البطل الراحل».

ويعد «ديفو» أحد الأبطال المميزين في السباقات العالمية، إذ حقق عدداً من الإنجازات القوية، أبرزها الفوز بلقب «كورونيشن كب» العام الماضي.

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