«سبيس بلوز» بطل في افتتاح «جودوود»

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

ظفر «سبيس بلوز» لجودلفين بلقب «لينوكس ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» في افتتاحية مهرجان «جودوود» في إنجلترا، أمس، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.27.48 دقيقة وبفارق طولين عن «دوق أوف هازرد» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت.

كما حقق «ميداني» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 2.06.97 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «سكاي ديفيندر» لحمد راشد بن غدير.

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