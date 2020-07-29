إسطبلات «M7» تتألق في «قدرة» فرنسا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

واصلت إسطبلات M7 تألقها في سباقات القدرة الخارجية التي تحتضنها فرنسا ضمن الموسم الأوروبي بعد أن حلقت بالمراكز الأولى عن جدارة واستحقاق في السباق لمسافة 120 كلم الذي أقيم برعاية إسطبلات M7.

ونجح فرسان إسطبلات M7 في تصدر مراحل السباق الأربع وإنهاء التحدي بدخول جماعي عند خط النهاية وبفارق نحو 10 دقائق عن أقرب منافسيهم.

حيث حقق المركز الأول الفارس الإسباني فيرنانديز دي فيلا على صهوة «جايكل جاك دى فينت» مسجلاً زمناً قدره 6.42.52 ساعات، وحققت المركز الثاني مواطنته الفارسة ايليلا غوارديا على صهوة «بيلال دي لا بيلانج» مسجلة زمناً قدره 6.42.53 ساعات بعد دخول ثنائي مع الفارس المتألق عبدالله الكعبي الذي امتطى صهوة «أمينة دي فيري» ومسجلاً الوقت ذاته 6.42.53 ساعات.

مكاسب فنية

ويسعى فريق عمل M7 في فرنسا بقيادة المدرب محمد السبوسي وبقية أعضاء الطاقم الفني المساعد الذي يضم مجموعة من الأسماء أبرزهم أحمد يافور السبوسي ومحمد خالد النجار وعبدالله الكعبي الذي شارك في السباق، إلى تحقيق أكبر عدد من المكاسب الفنية التي تتمثل في تجهيز الخيول الجديدة وتحقيق مزيد من الانتصارات باسم الإمارات في أوروبا.

المركز الأول

وأكد المدرب محمد السبوسي حرصهم على مواصلة البحث عن المركز الأول والسعي إلى رفع علم الإمارات وتمثيل الدولة بصورة مشرفة في شتى المحافل الدولية وميادين الفروسية ومن بينها السباقات التي تقام حالياً في فرنسا وأوروبا، مؤكداً أن توجيهات «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي سر الإنجازات ووصفة التميز والنجاح لإسطبلات M7 وتعتبر تعليمات سموه نبراساً يضيء الطريق أمام فرسان الإمارات نحو المركز الأول.

وأضاف السبوسي: إن إسطبلات M7 أثبتت جدارتها في المنافسات الدولية بفرنسا واحتكرت المراكز الثلاثة الأولى وبفارق مريح عن أقرب المنافسين بفضل الجودة العالية للخيول والخبرة الكبيرة للفرسان.

حيث إن المهمة لم تكن سهلة كما هو الحال في جميع سباقات القدرة والتحمل التي غالباً ما تكون مليئة بالصعوبات والتحديات، معرباً عن أمله في تحقيق مزيد من الانتصارات قبل العودة إلى الإمارات من أجل الاستعداد للموسم المحلي الحافل بالعديد من التحديات والبطولات.

أول مشاركة

وكانت إسطبلات M7 دشنت مشاركاتها الدولية منتصف الشهر الجاري بتحقيق فوز ثمين في سباق فرنسا لمسافة 100 كلم بواسطة الفارسة الإسبانية البا الفاريز على صهوة «شفيق دي ماندير» لتهدي M7 المركز الأول عن جدارة رغم المنافسة الشرسة من أصحاب الأرض، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الفرنسية مونتاغني جوليا على صهوة «لوانا" و المركز الثالث كان من نصيب الفارسة الفرنسية بيتنفيلد كينزا على صهوة «باكاردي فيلي».

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