أسماء الخيول.. إلهام وإعجاب وطرافة

المصدر: دبي - خالد المهيري

حفرت عدد من الخيول أسماءها في تاريخ سباقات الخيول العالمية، محققة الإنجازات المدوية التي كتبت بمداد من ذهب في سجلات التاريخ، إلا أن الجماهير كانت دائماً تتساءل عن أصل تسميات بعض الخيول، و«البيان الرياضي» يستعرض بعضاً من قصص تسميات الأسماء الأسطورية التي أثرت سباقات الخيول العالمية..

دبي ملينيوم

الحصان الأسطوري لفريق جودلفين «دبي ميلينيوم» كان اسمه السابق «يازار» ولكن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهذا البطل المستقبلي آنذاك، جعلت سموه يسمى الحصان «دبي ملينيوم» خاصة أنه كان من الخيول الواعدة في سن السنتين.

وبالفعل كان النجم الأسطوري على الوعد عندما سطر أقوى الانتصارات على المضامير العالمية، وأحرز بكل قوة ومهارة لقب كأس دبي العالمي العام 2000.

كابتن ستيف

وتعود تسمية «كابتن ستيف» بطل كأس دبي العالمي 2001، إلى موقف صعب جداً مر به مالك الحصان الأمريكي مايكل إي بيجرام الذي تم القبض عليه في مطار لويزفيل الدولي بولاية كنتاكي الأمريكية بتهمة حيازة سلاح ناري، والتي كانت في الأصل عبارة عن هدية من أحد أصدقائه بمناسبة عيد ميلاده، إذ كان المالك قد تسلم الهدية دون أن يعلم ما في داخلها ليقع ضحية خطأ غير مقصود.

وبعدها اتصل المدرب المخضرم بوب بافرت بمركز شرطة لويزفيل شارحاً سوء الفهم الذي حدث في المطار لرئيس المركز ستيف طومسون والذي تدخل وحل المشكلة البسيطة، حينها تصادف خروج مايكل إي بيجرام بولادة حصان جديد في إسطبلاته، مما دفع بيجرام إلى تسمية الحصان «كابتن ستيف» عرفاناً بالجميل الذي قام به رئيس مركز الشرطة.

أمريكان فارو

أما البطل الأسطوري «أمريكان فارو» الذي من الأسماء التي رسخت في تاريخ محبي سباقات الخيول حول العالم بعد أن حقق لقب التاج الثلاثي في العام 2015، فقصة تسميته لها ثلاث روايات.

الرواية الأولى تحدثت بأن الاسم الذي معناه «الفرعون الأمريكي» جاء لكي يرتبط باسم والده البطل «بايونير أوف ذا نايل»، أما الرواية الثانية فقد أشارت إلى أن التسمية جاءت نتيجة الأصول المصرية لمالكه الأمريكي أحمد الزيات، فيما قالت الرواية الثالثة إن الاسم جاء بسبب مسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي قام بتنظيمها أحد أبناء الزيات لتسمية الحصان.

دونالد ترامب

من الطرائف في عالم تسمية الخيول جذب اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدداً من الملاك في المملكة المتحدة الذين قاموا بتسمية عدد من خيولهم باسم الرئيس الأمريكي أبرزها «دونالد ترامب»، و«الرئيس ترامب»، و«دون رامب» وغيرها، إذ قامت الهيئة البريطانية لسباقات الخيول بإرسال الأسماء إلى البيت الأبيض للحصول على الموافقات القانونية.

أسماء فنية

ويفضل عدد من ملاك الخيول حول العالم، ربط أسماء نجوم المستقبل بشخصياتهم المفضلة السينمائية أو التلفزيونية، بالإضافة إلى نجوم هوليوود أشهرهم «برانجلينا» نسبة إلى الثنائي السينمائي براد بيت وزوجته السابقة انجلينا جولي.

كما لفت الحصان «نو سوب فور يو» الأنظار في العام 2001 نظراً لارتباط الاسم بالمسلسل الفكاهي الأمريكي «ساينفيلد» الذي اشتهر في التسعينات من القرن الماضي.

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