«مربط عجمان» يتألق في «إيلران لجمال الخيول»

المصدر: (متابعة ـ فائز بجبوج)

حصدت خيول «مربط عجمان» ذهبية وفضية، خلال ختام فعاليات بطولة كأس إيلران لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي أقيمت بمدينة تونجيرين ببلجيكا، يومي السبت والأحد.

وجاءت الذهبية عبر النجم انتريوس او اس (ار اف آي فريد x جستينا)، الذي انتزع لقب الفحول بكل جدارة، رافعاً رصيده إلى 3 ألقاب ذهبية، حيث سبق له الحصول على ذهبيتي كل من استروهن والنمسا الدوليتين.

وأهدى المتألق ع ج إيلاف (ع ج مردان x ع ج استيلا)، مربط عجمان اللقب الفضي لبطولة الأمهر، رافعاً رصيده من المعادن الثمينة إلى 3 ألقاب، حيث نال من قبل ذهبيتين في كل من بطولة استروهن الدولية، والنمسا الدولية.

واصلت خيول مربط البداير، تألقها في الموسم الأوروبي، وحققت ذهبيتين خلال ختام فعاليات بطولة كأس إيلران لجمال الخيل العربية الأصيلة، والتي أقيمت بمدينة تونجيرين ببلجيكا. واعتلى المهر سينمار البداير (شنغهاي اي ايه x سلوى البداير)، صدارة الأمهر ونال اللقب الذهبي بجدارة، فيما منحت الفرس رزان البداير (اس ام ايه ماجيك وان x قمر البداير) المربط، ذهبية الأفراس.

وحققت خيول مربط أكمل فضية وبرونزية خلال ختام فعاليات البطولة.

وواصل المهر الجميل بدر أكمل (كيو آر مارك x بيبيتا)، تألقه محرزاً اللقب الفضي للأمهر عمر سنة، من خلال ثاني مشاركة له بعد بطولة استورخن، التي حقق خلالها اللقب الفضي.

وأضاف المهر رنان أكمل (إيمرالد جي x سبالا) اللقب البرونزي، لمربط أكمل خلال الفعاليات عندما حل ثالثاً في بطولة الأمهر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز