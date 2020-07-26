«كنعان» يتوج بكأس الوثبة في فرنسا

المصدر: مونت دو مارسان - البيان الرياضي

حصد الجواد «كنعان» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب الجولة السادسة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز«بري بوركوي»، التي أقيمت أول من أمس، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وسط تنافس مثير في السباق البالغ طوله 1600 متر «قوائم»، وجائزته 20 ألف يورو.

أكد الجواد «كنعان» ابن «سراب» والفرس «شمايل»، بإشراف دي جوليمين، وبقيادة الفارس أورتيز مندزابل، حسن ترشيحه وسط كوكبة من الخيول المتحدية.

وتفوق «كنعان» البالغ من العمر 5 سنوات، بفارق 2,5 طول عن «عسكر» بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاء ثالثاً بفارق نصف طول عن الثاني «بارادا الشام» بإشراف توماس فورسي وبقيادة جيروم كابري.

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