«آنيبل» تحصد لقب «كينج جورج»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

دخلت المهرة الأسطورية «آنيبل» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود التاريخ من أوسع أبوابه، عندما حققت للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخها لقب سباق «كينج جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر للفئة الأولى، والذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، أمس، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب جون غوسدن.

وفي المضمار ذاته، حققت خيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم ثنائية خلال الأمسية، عبر «زعبيل كوين»، التي توجت بلقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«لوك كلوسلي»، الذي حقق لقب الشوط السابع لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

كما ظفرت «ستار كاكتس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بلقب الشوط الثامن لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس اندريا أتزيني وإشراف المدربان سايمون وإد كريسفورد.

تألق

ومن جانب آخر، حقق «ذهبي» لجودلفين لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وفي المضمار ذاته، ظفر «لبيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثامن لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدربان سايمون وإد كريسفورد.

وفي أستراليا، اقتنص «فيريدين» لجودلفين لقب سباق «بليتشنغلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على مضمار «كولفيلد»، بقيادة الفارس داميان أوليفر وإشراف المدرب جيمس كمينغز.

مشاركة

ومن جانب آخر، يشارك كل من «بارني روي» و«سبوتيفاي» لجودلفين في سباق «غروسر دالماير برايس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بمضمار «ميونيخ» بألمانيا، والذي سيقام اليوم.

وقال شارلي أبلبي: «قدم «بارني روي» عرضاً تنافسياً على أرضية ليست مثالية له في برينس اوف ويلز ستيكس وعاد من تلك المشاركة بشكل جيد، وكان هذا السباق هدفاً له منذ ذلك الحين. مضت تحضيراته بشكل جيد وسيكون من الصعب هزيمته إذا استطاع الظهور بمستواه نفسه في مشاركته الماضية هذا العام».

وأضاف «أظهر «سبوتيفاي» أداء متماسكاً في دبي، ولكنه خيب الآمال في سانداون بارك وصرفنا النظر عن تلك المشاركة، وبالنظر إلى أدائه لا يبدو بعيداً عن مستوى المنافسين بهذا السباق».

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