«آبسوم» يبحث عن راعٍ للديربي الإنجليزي

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

أعلن مضمار «آبسوم» العريق في إنجلترا عن نهاية العلاقة مع شركة «إنفستك» التي ترعى سباق الديربي الإنجليزي منذ 10 سنوات.

وذكرت صحيفة «ريسنج بوست» البريطانية أن هذا الخبر شكل صدمة كبيرة لقطاع الفروسية، والذي مازال يعاني من تداعيات «كورونا» وأعاد ترتيب روزنامة السباقات وأدى إلى تخفيض الجوائز.

وقالت الصحيفة، إن الجانبين وافقا على إنهاء الشراكة مبكراً والتي كانت من المفترض أن تنتهي 2026، والبحث عن راعٍ جديد لسباق الـ«ديربي الإنجليزي» و«الأوكس» و«كورونيشن كب» للعام المقبل.

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